سيميوني: التعاقد مع سواريز يولّد لدي طموحاً كبيراً

تحدث مدرب أتلتيكو مدريد دييجو سيميوني، حول الصراع على مركز المهاجم الصريح لفريقه إن دييجو كوستا يعلم ما يريده منه بينما الأوروجوياني لويس سواريز يولّد لديه طموحا كبيرا بسبب ما يمكنه تقديمه.









وأوضح سيميوني خلال مؤتمر صحفي عن بعد: «لقد تحدثت مع كوستا قبل بداية الموسم وهو يعلم جيدا ما أريده منه وما نحتاجه. أما سواريز الذي انضم إلينا مؤخرا هناك حماس وطموح كبير لما يمكنه القيام به، وبالتالي سنحسم هذا الأمر بناء على الحديث الذي تم مع كل منهما على حده».





ولم يُرد مدرب الروخيبلانكوس، الذي بدأ بكوستا كأساسي في أولى مباريات الفريق أمام غرناطة (6-1) وبسواريز في ثاني المباريات أمام أويسكا (0-0)، الكشف عما إذا كان بإمكان المهاجم الأوروجوائي خوض مباراة كاملة أم لا، مثل مواجهة السبت أمام فياريال.





وأضاف سيميوني، الذي أكد مجددا على ما قاله في مناسبات سابقة بأن اللاعبين سيشاركان سويا في وقت ما مؤكدًا: «في الوقت الحالي سنقوم بالتدريب، حيث أنه أمس كان يوما للاستشفاء وبناء على ما سنراه في مران اليوم سنستقر على تشكيل مباراة الغد».





بايرن ميونخ الأفضل على الإطلاق





وقال سيميوني، تعليقا على قرعة دوري أبطال أوروبا التي أوقعته أمام بايرن ميونخ، إن الفريق الألماني هو الأفضل من باقي الأندية في القارة «لقوته وتاريخه وحاضره».





وصرح سيميوني: «بايرن هو الأفضل على الإطلاق، لقوته وسلطته وتاريخه وحاضره. لا يزال يشد الجميع ويجذب الانظار لطريقة ضغطه، في وجود (توماس) مولر و(روبرت) ليفاندوفسكي، وأي لاعب آخر يضعوه في هذا الخط الهجومي الذي يشعروه فيه بالراحة والقوة».





وأسفرت القرعة التي أجريت الخميس عن وقوع أتلتيكو مع بايرن ميونخ، حامل اللقب والمتوج بالدوري والكأس في ألمانيا إلى جانب السوبر المحلي والأوروبي، إلى جانب ريد بول سالزبورج النمساوي ولوكوموتيف موسكو الروسي في مجموعة واحدة.





ووصف «التشولو» المجموعة بالتنافسية، قائلا: «علينا أن نبذل كل ما لدينا من أجل تخطيها».





وأضاف: «سالزبورج ناد واعد ولعب الموسم الماضي بالتشامبيونز مع ليفربول ونابولي وجينك، وقدم بطولة رائعة، بكرة قدم منتعشة ولاعبين شباب ولعب جماعي».





وتابع عن لوكوموتيف، الذي سبق وواجهه الموسم الماضي في دور المجموعات أيضا وفاز أتلتيكو ذهابا وإيابا بهدفين نظيفين: «إنه منافس معقد، خاصة على أرضه، يلعب بقوة ودائما ما يبذل جهدا كبيرا في الملعب».