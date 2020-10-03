تفاصيل شخصية محسن محيي الدين في مسلسل "نمرة إتنين"

السبت 03/أكتوبر/2020 - 09:19 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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انتهى الفنان محسن محي الدين من تصوير مشاهده في حكاية "الحتة التانية" من مسلسل "نمرة اتنين".

ويُجسد محسن محُيي الدين خلال الأحداث شخصية زوج الفنانة ميريت نجلة الراحل عمر الحريري، ووالد الفنان عمرو يوسف، والمسلسل من المُقرر عرضه عبر منصة "شاهد" الإلكترونية خلال الأيام المقبلة.

مسلسل "نمرة اتنين" مكون من 8 حلقات، وكل حلقة بمخرج ومؤلف مختلف، والمخرجون هم هادي الباجوري، تامر محسن، طارق العريان، محمد شاكر خضير، هاني خليفة، أحمد النجار، آدم عبد الغفار، وهو بطولة نيللي كريم، منى زكي، شيرين رضا، أحمد مالك، عمرو يوسف، أمينة خليل، ماجد الكدواني.

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