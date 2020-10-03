برشلونة يرد على عرض مانشستر يونايتد لضم ديمبلي

السبت 03/أكتوبر/2020 - 09:00 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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كشف رامون بلانيس، السكرتير الفني لبرشلونة، موقف النادي من رحيل عثمان ديمبلي إلى مانشستر يونايتد، خلال الفترة الحالية من الانتقالات الصيفية.


رحيل ديمبلي إلى مانشستر يونايتد
تحدثت تقارير صحفية إسبانية، عن موافقة ديمبلي على الانتقال إلى مانشستر يونايتد بعد محادثاته مع بول بوجبا زميله في منتخب فرنسا.


من جانبه تحدث بلانيس في مؤتمر صحفي أثناء تقديم لاعب برشلونة الجديد، سيرجينيو ديست، ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية تصريحاته.


وقال بلانيس: "لا توجد مفاوضات مع مانشستر يونايتد، ديمبلي لاعب لدينا وكما قال رونالد (المدير الفني)، نأمل أن نتمتع بأدائه الكروي وأنا مقتنع بأنه سيحظى بعام رائع معنا".

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