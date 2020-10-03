نهج يستحق الإشادة.. الإمارات تعزز من التزاماتها الإنسانية

السبت 03/أكتوبر/2020 - 09:16 ص
الإمارات
الإمارات
وكالات
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عززت دولة الإمارات، التزاماتها الإنسانية، التي تعُد ركيزة أساسية من ركائز السياسة الإماراتية، والتي لطالما أكدت قيادتها ضرورة مد يد العون والمساعدة للشعوب كافة

 

وبحسب صحيفة البيان، تثبت دولة الإمارات يوماً بعد يوم أنها تسود المشهد الإنساني كونها مركز العمل الخيري بحق، فهي لا تألو جهداً في سبيل بناء الحياة الأفضل من خلال عطاء لا محدود، وهو نهج يستحق الإشادة فعلاً والتأمل فيه بالدراسة والاستفادة وتعميم التجربة. فهي باتت نموذجاً یُحتذى للاستجابة لحالات الطوارئ المجتمعية في العالم.

 

وقال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن الإمارات أرض العطاء، نهر لا ينضب، استطاعت أن تحفر اسمها في وجدان الشعوب الشقيقة والصديقة من خلال القيم الإنسانية الجامعة، والروح البشرية المسؤولة، وتزرع الابتسامة على شفاه المحرومين، وتواسي جموع المنكوبين.

 

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