أحلام أول فنانة إماراتية تخضع للقاح فيروس "كورونا".. وهذه رسالتها

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كشفت الفنانة الإماراتية ​أحلام​ عن خضوعها للقاح ​فيروس كورونا​، وذلك من خلال نشرها لفيديو عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيه وهي تخضع للقاح.



وأرفقت الفيديو بتعليق قالت فيه: "إيمانا مني وتقديرا للجهود المبذولة في بلادي الامارات وقيادتها الرشيده وانطلاقا من الواجب الوطني وثقتي الكبيره بالقطاع الطبي الاماراتي والرغبه مني في المساهمه في انتهاء هذه الجائحه ضد فايروس العصر كورونا وكلي امل وثقه بالله متمثله بمقوله سمو سيدي الشيخ محمد بن زايد".



وتفاعل المتابعون مع الفيديو بشكل كبير، إذ حقق أكثر من 100 ألف مشاهدة، وأشادوا بما فعلته من خلال التعليقات.







