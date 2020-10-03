سليم عساف يوجه رسالة لهبة طوجي بعد تألقها في حفل "Unis pour le Liban"

Advertisements







عقب الفنان اللبناني ​سليم عساف​ على تصرف الفنانة اللبنانية هبة طوجي، ليلة أمس خلال حفل Unis pour le Liban والتي شاركت فيه بجانب عدد كبير من النجوم اللبنانيين والفرنسيين دعماً للشعب اللبناني بعد إنفجار مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس الماضي.



وكتب سليم على حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي :"تفاجأت كيف لم ترتدي هبة طوجي المجوهرات البارحة.



وأضاف: وعندما رأيت دموعها تلمع، أدركت أنّ المجوهرات لها أشكالٌ عدّة. إحترامي للصديق أسامة الرحباني وكل من شارك في دعم وطننا العظيم".



وبدورها، توجهت هبة بالشكر لسليم عساف بعدما كتبه عنها وقالت: شكرا لك.

