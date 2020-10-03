ما سر تشبيه راغب علامة للبنان بالمريض المتواجد في العناية المركزة؟

السبت 03/أكتوبر/2020 - 07:50 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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توجه الفنان اللبناني ​راغب علامة​ برسالة لمحبيه عبر حسابه بموقع تويتر ليدق ناقوس الخطر لإنقاذ القطاع الصحي، بعد الإنهيار الإقتصادي والمالي في لبنان.

وشبه علامة لبنان بالمريض في العناية المركزة، متهماً الطبقة السياسية الحاكمة بالتسبب بهذا التدهور، واصفاً إياها بالفاشلة والمجرمة.

وكتب علامة في صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "بسبب الطبقة الحاكمة والفاشلة والمجرمة . لبنان هذا البلد الجريح أصبح كالمريض في العناية المركزة ومن يدّعوا أنهم يداووه هم جزّارون ومجرمون وليسوا أطبّاء !!.

واختتم: كل يوم نسمع عن إنهيار قطعة منه. اليوم القطاع الصحي بخطر بعدالإنهيار المالي والإقتصادي ! والآتي أعظم. حسبنا الله ونعم الوكيل".

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