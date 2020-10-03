وسام صباغ يشوق جمهوره بصورة من كواليس مسلسل "هند خانم"

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شوق الفنان اللبناني وسام صباغ، محبيه لمسلسله الجديد "هند خانم"، وقام بنشر صورة جديدة من الكواليس عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر.



وعلق وسام على الصورة قائلًا: ريما وسليم الأربعاء 7 أكتوبر، على قناة الجديد.



يذكر أن مسلسل “هند خانم” من ﺇﺧﺮاﺝ كنان إسكندراني وﺗﺄﻟﻴﻒ رازي وردة وانتاج مروى غروب، ويشارك في العمل ورد الخال، خالد القيش ، كارين سلامة، يمنى شري، أسعد رشدان، بيدرو طايع، هيثم المصري ، وسام صباغ ، جوزيف حويك، ماريبال طربيه، جويل الفرن، جناح فاخوري، ريموند عازار.