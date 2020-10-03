بعد إصابته بكورونا.. ترامب يغرد من مستشفى والتر ريد العسكري

غرد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من داخل مستشفى "والتر ريد"، العسكري، وكتب عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أنا في حال جيدة وأشكر الجميع ".





يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، عن إصابته وزوجته ميلانيا بـ"كوفيد-19" بعد خضوعهما لفحص أعطى نتيجة إيجابية.





وقال ترامب، إنه وزوجته ميلانيا سيدخلان الحجر الصحي في البيت الأبيض بعد إصابتهما بفيروس كورونا المسبب لوباء كوفيد-19.





وقال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي سيواصل أداء مهامه خلال الحجر الصحي في البيت الأبيض.





وكان الرئيس الأمريكي قد قال مساء الخميس، إنه سيخضع نفسه لحجر صحي بانتظار صدور نتائج اختبار كوفيد-19 الذي أجراه، وذلك بعد أن جاءت نتيجة اختبار فحص كورونا لواحدة من مستشاريه المقربين إيجابية.





وكتب ترامب على تويتر "السيدة الأولى وأنا ننتظر نتائج اختبارنا"، مضيفا "في الأثناء، سنبدأ بالحجر الصحي!"، دون أن يحدد المدة التي سيبقى خلالها في الحجر، في وقت يوصي خبراء الصحة العامة بمدة تصل إلى 14 يوما.





وأكد ترامب عبر "فوكس نيوز"، أن نتائج اختبار "كوفيد-19" لمستشارته المقربة هوب هيكس جاءت إيجابية، وقال "أجريت لتوي اختبارا، سنرى. من يدري؟".





وأضاف متحدثا عن هيكس: "تعمل بجهد. غالبا ما تضع قناعا لكن نتيجة اختبارها جاءت إيجابية"، مشيرا إلى أنه يقضي "وقتا طويلا مع هوب تماما مثل السيدة الأولى".



