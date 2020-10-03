نجوى كرم تترجم عشقها لبيروت بأغنية جديدة

السبت 03/أكتوبر/2020 - 07:24 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements


أعربت شمس الأغنية ال​لبنان​ية ​نجوى كرم​ عن عشقها لوطنها لبنان ووجهت رسالة أمل إلى ​محبيها، من خلال طرحها أغنية "بيروت" على قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

وكانت نجوى قد أطلقت قبل أيام حملة "​لبنان الحياة​" عبر صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي، كمبادرة فنية من أجل إظهار صورة لبنان الحقيقي، لبنان الجمال والحياة، على عكس ما يظهر به خلال هذه الأيام، بسبب الأوضاع الأمنية والإقتصادية والسياسية الصعبة.

وعبّرت نجوى في الأغنية عن صرختها الوطنية في مواجهة من يريد القضاء على لبنان، مؤكدة أن هذا البلد سينهض من جديد رغم كل الأزمات.

وعلّقت نجوى على الأغنية في صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وكتبت: "لو خلصت السّاعات وتغيّرت الأزمنة وضاعت الأماكن وانهَدّت الحضارات، بتضلّك بعيوني لبنان الحياة بيروت".

يُذكر أن الأغنية من كلمات روجيه فغالي، ألحان ​وسام الأمير​، وتوزيع موريس طويلة.

أخبار تهمك

كيف سيكون تشكيل الأهلي مع موسيماني ؟

منذ حوالي 16 ساعة

بعد إصابته بكورونا.. ترامب يغرد من مستشفى والتر ريد العسكري

منذ ساعة و 16 دقيقة

موسيماني يفاجئ مهاجم الأهلي بقرار خاص

منذ حوالي 18 ساعة

بعد إصابته بكورونا.. رسالة عاجلة من ترامب للأمريكيين

منذ حوالي 5 ساعات

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

الآن

آخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

منذ حوالي 3 ساعات

وزيرة التضامن تُعلن بشرى سارة لـ المسنين (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

مرتضى منصور يحسم مصير فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يطلب ضم 3 صفقات من صن داونز لتدعيم الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

العظمى تتخطى 40.. تعرف على تفاصيل طقس ودرجات الحرارة اليوم السبت

منذ ساعة الا ربع

بالأسماء.. بيراميدز يستقر على رحيل 6 لاعبين في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 10 ساعات

ليس صالح جمعة..موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يزف بشرى سارة لنجم الفريق المعار

منذ حوالي 12 ساعة

عرض مغري لرحيل نجم الأهلي

منذ ساعة و 14 دقيقة

فايلر يكشف تفاصيل رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

صلاح محسن يقترب من العودة إلى الأهلي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

تصويت

الأكثر قراءة
03:02 م

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

بعد إصابته بكورونا.. رسالة عاجلة من ترامب للأمريكيين

03:15 ص

صلاح محسن يقترب من العودة إلى الأهلي

06:00 ص

عرض مغري لرحيل نجم الأهلي

07:03 ص

العظمى تتخطى 40.. تعرف على تفاصيل طقس ودرجات الحرارة اليوم السبت

07:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟