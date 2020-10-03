نجوى كرم تترجم عشقها لبيروت بأغنية جديدة

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أعربت شمس الأغنية ال​لبنان​ية ​نجوى كرم​ عن عشقها لوطنها لبنان ووجهت رسالة أمل إلى ​محبيها، من خلال طرحها أغنية "بيروت" على قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".



وكانت نجوى قد أطلقت قبل أيام حملة "​لبنان الحياة​" عبر صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي، كمبادرة فنية من أجل إظهار صورة لبنان الحقيقي، لبنان الجمال والحياة، على عكس ما يظهر به خلال هذه الأيام، بسبب الأوضاع الأمنية والإقتصادية والسياسية الصعبة.



وعبّرت نجوى في الأغنية عن صرختها الوطنية في مواجهة من يريد القضاء على لبنان، مؤكدة أن هذا البلد سينهض من جديد رغم كل الأزمات.



وعلّقت نجوى على الأغنية في صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وكتبت: "لو خلصت السّاعات وتغيّرت الأزمنة وضاعت الأماكن وانهَدّت الحضارات، بتضلّك بعيوني لبنان الحياة بيروت".



يُذكر أن الأغنية من كلمات روجيه فغالي، ألحان ​وسام الأمير​، وتوزيع موريس طويلة.