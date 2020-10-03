ديزني تكشف.. تتمة لـ"الأسد الملك" بتوقيع مخرج "مونلايت"

السبت 03/أكتوبر/2020 - 07:13 ص
بوابة الفجر
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أعلنت "ديزني" عن تتمّة لنسختها الثلاثية الأبعاد من فيلم "الأسد الملك" من توقيع باري جنكينز مخرج "مونلايت"، بحسب ما علمت وكالة فرانس برس من المجموعة العملاقة للترفيه.

وبالرغم من آراء النقّاد الفاترة، حققت هذه النسخة الثلاثية الأبعاد من فيلم الرسوم المتحركة الشهير نجاحا عند خروجها إلى الصالات في العام 2019، حاصدة أكثر من 1,6 مليار دولار في العالم بفضل مشاركة نجوم أعاروا أصواتهم للشخصيات، من أمثال بيونسيه.

وبات هذا الفيلم المتمحور حول مغامرات الشبل سمبا الذي يحاول الثأر لمقتل والده العمل الأكثر درّا للأرباح من النسخ التي حدّثتها "ديزني"، مع ميزانية مقدّرة بنحو 250 مليون دولار.

ومن المتوقع أن يلجأ القيّمون على تتمّة الفيلم إلى الوصفة التكنولوجية عينها المعتمدة في النسخة الأولى والتي تمزج بين تقنيات السينما القديمة وصور افتراضية.
ولم تكشف "ديزني" عن أي تاريخ أو تفصيل مرتبط بهذا المشروع الجديد.
وقال باري جنكينز الذي حاز مع "مونلايات" أوسكار أفضل فيلم سنة 2017 إنه كبر مع شخصيات "الأسد الملك" عندما كان يساعد شقيقته في رعاية ولديها في التسعينات.

وصرّح المخرج ذو الأصول الإفريقية في بيان تلقّت وكالة فرانس برس نسخة منه إن "فرصة التعاون مع ديزني لإثراء قصّة الصداقة والحبّ والاستدامة هذه مع مواصلة مهمتي القاضية بتوسيع تمثيل الجالية الإفريقية هي بمثابة حلم يستحيل حقيقة".ديزني تكشف.. تتمة لـ"الأسد الملك" بتوقيع مخرج "مونلايت"
أعلنت "ديزني" عن تتمّة لنسختها الثلاثية الأبعاد من فيلم "الأسد الملك" من توقيع باري جنكينز مخرج "مونلايت"، بحسب ما علمت وكالة فرانس برس من المجموعة العملاقة للترفيه.
وبالرغم من آراء النقّاد الفاترة، حققت هذه النسخة الثلاثية الأبعاد من فيلم الرسوم المتحركة الشهير نجاحا عند خروجها إلى الصالات في العام 2019، حاصدة أكثر من 1,6 مليار دولار في العالم بفضل مشاركة نجوم أعاروا أصواتهم للشخصيات، من أمثال بيونسيه.

وبات هذا الفيلم المتمحور حول مغامرات الشبل سمبا الذي يحاول الثأر لمقتل والده العمل الأكثر درّا للأرباح من النسخ التي حدّثتها "ديزني"، مع ميزانية مقدّرة بنحو 250 مليون دولار.

ومن المتوقع أن يلجأ القيّمون على تتمّة الفيلم إلى الوصفة التكنولوجية عينها المعتمدة في النسخة الأولى والتي تمزج بين تقنيات السينما القديمة وصور افتراضية.
ولم تكشف "ديزني" عن أي تاريخ أو تفصيل مرتبط بهذا المشروع الجديد.
وقال باري جنكينز الذي حاز مع "مونلايات" أوسكار أفضل فيلم سنة 2017 إنه كبر مع شخصيات "الأسد الملك" عندما كان يساعد شقيقته في رعاية ولديها في التسعينات.

وصرّح المخرج ذو الأصول الإفريقية في بيان تلقّت وكالة فرانس برس نسخة منه إن "فرصة التعاون مع ديزني لإثراء قصّة الصداقة والحبّ والاستدامة هذه مع مواصلة مهمتي القاضية بتوسيع تمثيل الجالية الإفريقية هي بمثابة حلم يستحيل حقيقة".

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