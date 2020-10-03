سيرين عبد النور تقترح فكرة غريبة على المنتج جمال سنان.. وماذا طلبت من حسين الجسمي؟

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مازحت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور محبيها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام، حول إمكانية استكمال حلقات الجزء الأول من مسلسلها دانتيل والذي حظي بنجاح كبير.



وعلقت سيرين قائلة: ليكو شو بما ان الكل بدو يشوف ميرنا ويوسف بيتجوزوا، وفستان عرس وهيك، تعو نقنع المنتج جمال سنان يعمل نص حلقة عرس مطنطن وطقش وقفش ورقاصة ونطلب من حسين الجسمي يغنيلنا ولقيت الطبطبة، وكلنا سوا وهيك أجواء.



وتدور أحداث المسلسل حول دار أزياء ”دانتيل“ الذي يحتفي بمرور 35 عاماً على افتتاحه حيث تنكشف العديد من الأسرار يوم الاحتفال، وينتحر صاحبها بسبب تراكم الديون عليه ويترك ابنه يوسف يواجه الواقع الأليم.



وتشتعل قصة حب رومانسية بين ”ميرنا“ سيرين عبد النور و”يوسف“ محمود نصر والتي نشأت شرارتها منذ الطفولة ومرا بالعديد من المواقف سوياً.



يذكر أن مسلسل دانتيل من إخراج المثنى صبح وتأليف إنجي القاسم وسماء عبد الخالق، وبطولة كل من النحوم سيرين عبد النور ومحود نصر والممثل القدير سلوم حداد وسارة أبي كنعان وزينة مكي ونهلة داوود ونيكولا دانيال ووسام فارس وغيرهم.