التعاون السعودي يستهدف ضم فرجاني ساسي من الزمالك

تحدثت تقارير صحفية سعودية، مساء اليوم اليوم الجمعة، عن نية مسؤولي التعاون السعودي للتقدم بعرض رسمي للتعاقد مع الدولي التونسي فرجاني ساسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.









ويستعد مسؤولو التعاون السعودي، لتقديم عرض رسمي إلى إدارة الزمالك للتعاقد مع ساسي بناء على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق السعودي.





من جانبه سلطت الصحف التونسية، الضوء حول السلوك غير الرياضي الذي قام به ساسي اتجاه أمين عمر حكم مباراة فريقه أمس الخميس أمام فريق المصري البورسعيدي، والتي انتهت بفوز الأبيض 1 – 0، ضمن الجولة 31 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.



