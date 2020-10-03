جورجينيو بديل عوار في آرسنال

السبت 03/أكتوبر/2020 - 08:01 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية بريطانية أن آرسنال أبدى اهتمامه بالتعاقد مع الإيطالي جورجينيو نجم خط وسط تشيلسي الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة تيليجراف البريطانية أن إهتمام آرسنال بالحصول على خدمات النجم الإيطالي حقيقي ويعمل المدفعجية على التعاقد معه.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن جورجينيو قد ينضم لآرسنال على سبيل الإعارة بعد أن تعقدت مهمة الجانرز في التعاقد مع حسام عوار نجم أوليمبيك ليون الفرنسي.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن أهمية جورجينيو في تشيلسي في الموسم الحالي تراجعت ويحاول البلوز التعاقد مع ديكلان رايس نجم وسط وستهام يونايتد بديلا له.

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