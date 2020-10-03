الكشف عن موعد أولى مباريات الأهلي تحت قيادة موسيماني

السبت 03/أكتوبر/2020 - 07:31 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
Advertisements
أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي اليوم رسمياً، تعيين المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق لفريق صن داونز، مديراً فنياً للفريق الأول لكرة للقدم بالنادي، خلفاً للسويسري رينيه فايلر.

وقرر فايلر والنادي الأهلي، فسخ العقد بالتراضي بموجب الشرط الجزائي، والذي يمنح لفايلر الحق في الرحيل خلال الفترة من 1 وحتى 10 أكتوبر.

ووقع اختيار الأهلي على موسيماني، الذي رحل منذ أيام قليلة عن فريق صن داونز، قبل أن يوقع على عقد يربطه بالقلعة الحمراء لمدة موسمين.

وسيقود موسيماني الأهلي، في المباراة المقبلة ضد المقاولون العرب، في إطار الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز، والمقررة يوم الأحد القادم.

وسوف تقام المباراة مساء الأحد القادم 4 أكتوبر على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت الإمارات، وتنقل عبر قناة on time sports.

أخبار تهمك

موسيماني يفاجئ مهاجم الأهلي بقرار خاص

منذ حوالي 18 ساعة

بالأسماء.. بيراميدز يستقر على رحيل 6 لاعبين في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 10 ساعات

بعد إصابته بكورونا.. ترامب يغرد من مستشفى والتر ريد العسكري

منذ ساعة و 12 دقيقة

كيف سيكون تشكيل الأهلي مع موسيماني ؟

منذ حوالي 16 ساعة

فايلر يكشف تفاصيل رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يزف بشرى سارة لنجم الفريق المعار

منذ حوالي 12 ساعة

آخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

منذ حوالي 3 ساعات

مرتضى منصور يحسم مصير فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

288 متعافيا.. بيان جديد عن وضع فيروس كورونا في مصر

منذ ساعة و 27 دقيقة

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

الآن

عرض مغري لرحيل نجم الأهلي

منذ ساعة و 9 دقيقة

بعد إصابته بكورونا.. رسالة عاجلة من ترامب للأمريكيين

منذ حوالي 5 ساعات

صلاح محسن يقترب من العودة إلى الأهلي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

العظمى تتخطى 40.. تعرف على تفاصيل طقس ودرجات الحرارة اليوم السبت

منذ 42 دقيقة

ليس صالح جمعة..موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

وزيرة التضامن تُعلن بشرى سارة لـ المسنين (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

تصويت

الأكثر قراءة
03:02 م

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

بعد إصابته بكورونا.. رسالة عاجلة من ترامب للأمريكيين

03:15 ص

صلاح محسن يقترب من العودة إلى الأهلي

06:00 ص

عرض مغري لرحيل نجم الأهلي

07:03 ص

العظمى تتخطى 40.. تعرف على تفاصيل طقس ودرجات الحرارة اليوم السبت

07:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟