برشلونة يوضح موقفه من مفاوضات ديباي وجارسيا

أوضح نادي برشلونة الإسباني، مصير مفاوضاته مع الثنائي، ممفيس ديباي مهاجم أوليمبيك ليون الفرنسي، وإيريك جارسيا، قلب دفاع مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.





وتحدث رامون بلانيس، المدير الرياضي لنادي برشلونة، حول نية النادي الكتالوني في إبرام صفقات جديدة، على هامش المؤتمر الصحفي لتقديم الظهير الأيمن سيرجينو ديست، لاعب أياكس أمستردام الهولندي، لاعباً جديداً في برشلونة.





وقال بلانيس في تصريحات صحفية: "دعونا نتحدث عن الفريق الحالي فقط، هناك مراكز يجب تعزيزها".





وتابع: "سنعمل حتى آخر لحظات الميركاتو، لدينا بعض الضعف الدفاعي بسبب إصابة أومتيتي".





وأتم: "لدينا فريق رائع، وسنعمل حتى آخر لحظات الميركاتو".



