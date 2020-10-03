برشلونة يوضح موقفه من مفاوضات ديباي وجارسيا

السبت 03/أكتوبر/2020 - 07:31 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
Advertisements
أوضح نادي برشلونة الإسباني، مصير مفاوضاته مع الثنائي، ممفيس ديباي مهاجم أوليمبيك ليون الفرنسي، وإيريك جارسيا، قلب دفاع مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وتحدث رامون بلانيس، المدير الرياضي لنادي برشلونة، حول نية النادي الكتالوني في إبرام صفقات جديدة، على هامش المؤتمر الصحفي لتقديم الظهير الأيمن سيرجينو ديست، لاعب أياكس أمستردام الهولندي، لاعباً جديداً في برشلونة.

وقال بلانيس في تصريحات صحفية: "دعونا نتحدث عن الفريق الحالي فقط، هناك مراكز يجب تعزيزها".

وتابع: "سنعمل حتى آخر لحظات الميركاتو، لدينا بعض الضعف الدفاعي بسبب إصابة أومتيتي".

وأتم: "لدينا فريق رائع، وسنعمل حتى آخر لحظات الميركاتو".

أخبار تهمك

كيف سيكون تشكيل الأهلي مع موسيماني ؟

منذ حوالي 16 ساعة

بعد إصابته بكورونا.. ترامب يغرد من مستشفى والتر ريد العسكري

منذ ساعة و 16 دقيقة

بالأسماء.. بيراميدز يستقر على رحيل 6 لاعبين في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 10 ساعات

موسيماني يفاجئ مهاجم الأهلي بقرار خاص

منذ حوالي 18 ساعة

عرض مغري لرحيل نجم الأهلي

منذ ساعة و 13 دقيقة

مرتضى منصور يحسم مصير فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يزف بشرى سارة لنجم الفريق المعار

منذ حوالي 12 ساعة

العظمى تتخطى 40.. تعرف على تفاصيل طقس ودرجات الحرارة اليوم السبت

منذ ساعة الا ربع

بعد إصابته بكورونا.. رسالة عاجلة من ترامب للأمريكيين

منذ حوالي 5 ساعات

آخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

منذ حوالي 3 ساعات

وزيرة التضامن تُعلن بشرى سارة لـ المسنين (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

الآن

فايلر يكشف تفاصيل رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

ليس صالح جمعة..موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يطلب ضم 3 صفقات من صن داونز لتدعيم الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

صلاح محسن يقترب من العودة إلى الأهلي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

تصويت

الأكثر قراءة
03:02 م

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

بعد إصابته بكورونا.. رسالة عاجلة من ترامب للأمريكيين

03:15 ص

صلاح محسن يقترب من العودة إلى الأهلي

06:00 ص

عرض مغري لرحيل نجم الأهلي

07:03 ص

العظمى تتخطى 40.. تعرف على تفاصيل طقس ودرجات الحرارة اليوم السبت

07:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟