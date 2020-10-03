عرض مغري لرحيل نجم الأهلي

أكدت مصادر صحفية مطلعة، أن نجم النادي الأهلي تلقى عرضاً للرحيل عن القلعة الحمراء، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.





وأوضحت المصادر المقربة من النادي الأهلي، أن حسين الشحات، جناح الفريق الأول، يمتلك عرضاً مغرياً من أحد الأندية، للإنضمام إليه خلال الموسم المقبل.





وأضافت، أن العرض ضخم للغاية من الناحية المادية، كما يتضمن راتباً خرافياً للشحات، قد يدفعه لطلب الرحيل عن القلعة الحمراء.





وأشارت، أن الشحات يفكر في العرض بشكل جدي، خاصة أن الراتب يصل لأضعاف ما يتقاضاه مع النادي الأهلي.





وعاد اللاعب مؤخراً للمشاركة مع النادي الأهلي في المباريات الأخيرة، بعد أن غاب لفترة طويلة بسبب إجراء عملية جراحية في البطن.



