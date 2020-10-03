عرض مغري لرحيل نجم الأهلي

السبت 03/أكتوبر/2020 - 07:03 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
Advertisements
أكدت مصادر صحفية مطلعة، أن نجم النادي الأهلي تلقى عرضاً للرحيل عن القلعة الحمراء، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضحت المصادر المقربة من النادي الأهلي، أن حسين الشحات، جناح الفريق الأول، يمتلك عرضاً مغرياً من أحد الأندية، للإنضمام إليه خلال الموسم المقبل.

وأضافت، أن العرض ضخم للغاية من الناحية المادية، كما يتضمن راتباً خرافياً للشحات، قد يدفعه لطلب الرحيل عن القلعة الحمراء.

وأشارت، أن الشحات يفكر في العرض بشكل جدي، خاصة أن الراتب يصل لأضعاف ما يتقاضاه مع النادي الأهلي.

وعاد اللاعب مؤخراً للمشاركة مع النادي الأهلي في المباريات الأخيرة، بعد أن غاب لفترة طويلة بسبب إجراء عملية جراحية في البطن.

أخبار تهمك

288 متعافيا.. بيان جديد عن وضع فيروس كورونا في مصر

منذ ساعة و 27 دقيقة

موسيماني يفاجئ مهاجم الأهلي بقرار خاص

منذ حوالي 18 ساعة

عرض مغري لرحيل نجم الأهلي

منذ ساعة و 9 دقيقة

وزيرة التضامن تُعلن بشرى سارة لـ المسنين (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

فايلر يكشف تفاصيل رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يزف بشرى سارة لنجم الفريق المعار

منذ حوالي 12 ساعة

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

الآن

بعد إصابته بكورونا.. ترامب يغرد من مستشفى والتر ريد العسكري

منذ ساعة و 11 دقيقة

ليس صالح جمعة..موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

آخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

منذ حوالي 3 ساعات

كيف سيكون تشكيل الأهلي مع موسيماني ؟

منذ حوالي 16 ساعة

بعد إصابته بكورونا.. رسالة عاجلة من ترامب للأمريكيين

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. بيراميدز يستقر على رحيل 6 لاعبين في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 10 ساعات

صلاح محسن يقترب من العودة إلى الأهلي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

مرتضى منصور يحسم مصير فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

العظمى تتخطى 40.. تعرف على تفاصيل طقس ودرجات الحرارة اليوم السبت

منذ 42 دقيقة

تصويت

الأكثر قراءة
03:02 م

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

بعد إصابته بكورونا.. رسالة عاجلة من ترامب للأمريكيين

03:15 ص

صلاح محسن يقترب من العودة إلى الأهلي

06:00 ص

عرض مغري لرحيل نجم الأهلي

07:03 ص

العظمى تتخطى 40.. تعرف على تفاصيل طقس ودرجات الحرارة اليوم السبت

07:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟