مورينيو يرفض رحيل نجم توتنهام إلى باريس سان جيرمان

السبت 03/أكتوبر/2020 - 07:02 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن رغبت مسؤولو باريس سان جيرمان، في التعاقد مع الإنجليزي ديلي آلي، لاعب وسط فريق توتنهام، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

ورفض جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام، عرضًا لانتقال ديلي آلي، إلى باريس على سبيل الإعارة، خلال الموسم الماضي.

وبحسب صحيفة "ذا صن"، فإن الفريق الفرنسي جاهز لإرسال عرضً آخر لضم اللاعب قبل نهاية فترة الميركاتو، الإثنين المقبل، على سبيل الإعارة، مع وضع بند للبيع النهائي".
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وأضافت:" يرى رئيس توتنهام دانييل ليفي أن كل العروض التي حصل عليها آلي، حتى الآن غير مقنعة، للموافقة على رحيله اللاعب".

وواصل:"ويحرص باريس سان جيرمان على التقدم على الجميع في سباق الحصول على خدمات النجم الإنجليزي".

وسبق مورينيو في استبعد آلي من عدة مباريات مؤخرًا، قبل أن يدفع به في اللقاء الأخير لتوتنهام في الدوري الأوروبي.

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