مرتضي منصور يقدم وعدا لمصطفي محمد

السبت 03/أكتوبر/2020 - 06:32 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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حاولت إدارة نادي الزمالك أقناع مصطفى محمد، مهاجم الفريق الكروي الأول، التراجع عن قرار الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء، من أجل الأحتراف لفريق فنربخشة التركي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وذالك في ظل ثورة الغضب الشديدة التي يعيشها اللاعب في الوقت الحالي، بسبب رفض رئيس النادي المستشار مرتضى منصور، رحيله مع قرب انتهاء فترة القيد في الدوري التركي، حيث لن يلحق اللاعب بالفريق حال عدم الموافقة في الوقت الراهن.

وقد وعد رئيس النادي المهاجم بإنه سوف يرحل بشكل رسمي عقب انتهاء الفريق من بطولة دوري أبطال أفريقيا، التي سيلتقي بفريق الرجاء المغربي، خلال الشهر القادم في نصف النهائي من عمر البطولة.

وطالبه مرتضي منصور من اللاعب بالالتزام مع الفريق والعودة مرة آخرى للبريق، خاصة أنه رفض خوض المباراة الماضية أمام المصري، وتم استبعاده بحجة الإجهاد، مؤكدا له أنه فرصته سوف تكون أكبر في الاحتراف في حال تتويج الزمالك ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

والجدير بالذكر أن غاب مصطفى محمد، عن مباراة الزمالك أمام المصري التي أقيمت أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف دون رد.

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