شتيجن يقترب من البقاء في برشلونة

السبت 03/أكتوبر/2020 - 06:32 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الألماني مارك تير شتيجن حارس مرمى برشلونة أصبح على أعتاب تجديد عقده مع النادي الكتالوني.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن برشلونة بات قريبًا للغاية من إعلان تجديد عقد حارسه شتيجن حتى صيف 2025 مع منحه زيادة في الراتب السنوي.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن كلا الطرفين حققا طفرة كبيرة في المفاوضات مؤخرًا وسيتم الإعلان الرسمي عن العقد الجديد في الأيام القليلة المقبلة.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن المحادثات بين كلا الطرفين شهدت صعودًا وهبوطًا في الأشهر الماضية لكن كان هناك دائمًا عامل مشترك في المفاوضات لأن شتيجن لديه الرغبة في البقاء في صفوف برشلونة كما أن النادي الكتالوني يسعى للحفاظ على خدمات حارس مرماه الألماني.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن شتيجن يغيب حاليًا عن المشاركة في المباريات مع برشلونة عقب الخضوع لعملية جراحية في منتصف شهر أغسطس الماضي.

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