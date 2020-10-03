صلاح محسن يقترب من العودة إلى الأهلي

السبت 03/أكتوبر/2020 - 06:00 ص
بوابة الفجر
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كشفت تقارير صحفية أن جهاز كرة القدم في الأهلي استقر على تدعيم صفوف الفريق في انتقالات الصيف بعودة مهاجم من العناصر التي تمت إعارتها في الفترة الماضية.

وقامت لجنة التخطيط في الأهلي برئاسة محسن صالح بترشيح عودة صلاح محسن مهاجم المارد الأحمر والمعار إلى صفوف سموحة للعودة من جديد خصوصًا أنه يتميز بالسرعة والقدرة على اللعب في أكثر من مركز هجومي.

وكثف سيد عبد الحفيظ مدير كرة القدم في الأهلي في الساعات الماضية اتصالاته مع صلاح محسن من أجل الشد من أزره ودعمه لمواصلة الظهور بشكل جيد.

وهناك استقرار كبير داخل القلعة الحمراء على عودة صلاح محسن في نهاية الموسم خصوصًا بعد ظهور اللاعب بشكل رائع في تجربته مع سموحة.

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