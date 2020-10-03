صلاح محسن يقترب من العودة إلى الأهلي
السبت 03/أكتوبر/2020 - 06:00 ص
Advertisements
كشفت تقارير صحفية أن جهاز كرة القدم في الأهلي استقر على تدعيم صفوف الفريق في انتقالات الصيف بعودة مهاجم من العناصر التي تمت إعارتها في الفترة الماضية.
وقامت لجنة التخطيط في الأهلي برئاسة محسن صالح بترشيح عودة صلاح محسن مهاجم المارد الأحمر والمعار إلى صفوف سموحة للعودة من جديد خصوصًا أنه يتميز بالسرعة والقدرة على اللعب في أكثر من مركز هجومي.
وكثف سيد عبد الحفيظ مدير كرة القدم في الأهلي في الساعات الماضية اتصالاته مع صلاح محسن من أجل الشد من أزره ودعمه لمواصلة الظهور بشكل جيد.
وهناك استقرار كبير داخل القلعة الحمراء على عودة صلاح محسن في نهاية الموسم خصوصًا بعد ظهور اللاعب بشكل رائع في تجربته مع سموحة.