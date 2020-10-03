تعرف على تشكيل ليدز يونايتد المتوقع لمواجهة مانشيستر سيتي في البريميرليج

السبت 03/أكتوبر/2020 - 06:00 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يستضيف ليدز يونايتد نظيره مانشيستر سيتى، غدًا السبت، على ملعب ايلاند رود، في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرغب فريق ليدز يونايتد في تثبيت قدميه بعد صعوده للدوري الإنجليزي الممتاز الدرجة الأولى، وعلى الجانب الآخر يسعى مانشستر سيتي للفوز بتلك المباراة من أجل استكمال مشوار المنافسة على لقب الدوري.

ويحتل ليدز يونايتد المركز السابع برصيد 6 نقاط، أما عن مانشستر سيتي فيحتل المركز الـ 13 برصيد 3 نقاط.
ومن المتوقع أن تبدأ المباراة بهذا التشكيل:-

في حراسة المرمي: سيلير

خط الدفاع: لوك، روبن، باسكال، بالاس

خط الوسط: كالفن، كوستا، هيرنانديز، كليتش، جاك

خط الهجوم: بامفورد

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