ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز بعد نهاية مواجهات اليوم

السبت 03/أكتوبر/2020 - 05:32 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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أسدل الستار عن مواجهات اليوم الجمعة الثاني من أكتوبر 2020، حيث أقيمت مباراتين فى إطار منافسات الجولة الواحد والثلاثون من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

مازال عبد الله السعيد نجم نادي بيراميدز يجلس على عرش ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز، برصيد 16 هدفًا.

وفي المرتبة الثانية محمد شريف لاعب إنبي والمعار من النادي الأهلي الذي يملك 12 هدف، وبفارق كبير عن أقرب صاحب المركز الأول.

وقد جاء ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز بعد نتائج مباريات اليوم كالآتي:-
1 – عبد الله السعيد.. 16 هدفًا.
2 – محمد شريف.. 12 هدفًا.
3 – والتر بواليا.. 12 هدفًا.
4 – سيف الدين الجزيري.. 11 هدفًا
5 – محمود علاء.. 10 أهداف.
6- مصطفى محمد.. 9 أهداف.
7– حسام حسن.. 9 أهداف.
8- وليد سليمان .. 8 أهداف.
9– جون أنتوي .. 8 أهداف
10– أحمد السيد زيزو .. 7 أهداف

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