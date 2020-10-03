دورتموند يحسم مصير سانشو من الانتقال إلى مانشستر يونايتد

حسم نادي بوروسيا دورتموند الألماني مصير اللاعب الدولي الإنجليزي سانشو من الإنتقال لصفوف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وكانت تقارير صحفية عالمية ذكرت خلال الميركاتو الصيفي الحالي اهتمام نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي باللاعب وضمه من صفوف بوروسيا دورتموند هذا الصيف لتعزيز خط هجوم الفريق.





لكن ردت إدارة النادي الألماني بالرفض على كل العروض التي قدمها نادي مانشستر يونايتد لضم اللاعب مؤكدة أن سانشو سيستمر مع الفريق هذا الصيف.





واتجه نادي مانشستر يونايتد إلى اللاعب الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادما من صفوف برشلونة الاسباني.



