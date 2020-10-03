آخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

السبت 03/أكتوبر/2020 - 05:02 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية أن مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب يسعى لرصد 2 مليون دولار من أجل الحصول على خدمات الأوروجوياني سيرينو نجم صن داونز الجنوب أفريقي في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكدت التقارير الصحفية أن لجنة التخطيط في الأهلي كشفت عن موافقتها بشدة على الحصول على خدمات سيرينو خصوصًا أن موسيماني المدير الفني للأهلي الجديد يعتمد على اللعب بشكل قوي في طريقة اللعب سواء بالجناحين الأيمن أو الأيسر أو تحت رأس الحربة.

وسوف تشهد الساعات القليلة المقبلة تفويضًا للمدير الفني الجديد بمحاولة الضغط على إدارة صن داونز الجنوب أفريقي من أجل التعاقد مع النجم الأوروجواياني إلى صفوف الأهلي خصوصًا في ظل علاقته القوية مع إدارة القلعة الحمراء.

وكان سيرينو قد تألق بشكل لافت للأنظار مع صن داونز أثناء مواجهة الأهلي في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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