شاهد| حالة نادرة لطفل يحتاج إلى زراعة رئتين.. واستغاثة والده على الهواء

وجه محمد صلاح، والد الطفل عمار، الذي يحتاج إلى زراعة رئتين رسالة استغاثة إلى القيادة السياسية بعدما ساءت حالة ابنه منذ أغسطس الماضي.





وقال "صلاح" في اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" المذاع على الفضائية الأولى المصرية : "ابني عمار محجوز منذ 31 أغسطس بعدما شعر بخنقة وعدم قدرته على التنفس وضربات قلبه كانت سريعة، وروحت به مستشفى طنطا الجامعي، والدكاترة قولي إن حالته اتحسنت".



