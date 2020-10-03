شاهد| حالة نادرة لطفل يحتاج إلى زراعة رئتين.. واستغاثة والده على الهواء

السبت 03/أكتوبر/2020 - 05:01 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
الفجر
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وجه محمد صلاح، والد الطفل عمار، الذي يحتاج إلى زراعة رئتين رسالة استغاثة إلى القيادة السياسية بعدما ساءت حالة ابنه منذ أغسطس الماضي.

وقال "صلاح" في اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" المذاع على الفضائية الأولى المصرية: "ابني عمار محجوز منذ 31 أغسطس بعدما شعر بخنقة وعدم قدرته على التنفس وضربات قلبه كانت سريعة، وروحت به مستشفى طنطا الجامعي، والدكاترة قولي إن حالته اتحسنت".

وأضاف: "روحت به ولكن حالته ساءت فرجعت تاني وعملوله أشعة مقطعية وأثبتت أن ابني عنده تكسيات على الرئة، وأنهم معندوس علاج لابني غير تركيب أنبوبة صدرية".

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محمد صلاح زراعة رئتين بوابة الفجر الفجر

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