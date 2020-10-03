موعد مباراة النصر السعودي وبيرسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا

السبت 03/أكتوبر/2020 - 04:57 ص
بوابة الفجر
اميرة فطيم
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يستعد فريق النصر السعودي لمباراة حاسمة أمام نظيره بيرسبوليس الإيراني، اليوم السبت الموافق 3 أكتوبر الجاري، على ملعب جاسم بن حمد بقطر، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

ويسعى العالمي لمواصلة سلسلة الانتصارات والوصول إلى النهائي للمنافسة على اللقب الإسيوي، بعدما بعدما حقق فوزا ثمينا على فريق أهلي جدة، بهدفين نظيفين، في الجولة الماضية.

كما قدم فريق بيرسبوليس آداءا رائعا أمام فريق باختاكور الأوزباكستاني، وتخطاه بهدفين دون رد، ليخطف بذلك الفريق الإيراني بطاقة التأهل إلى نصف نهائي البطولة.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة النصر ضد بيرسبوليس في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، والساعة السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، والساعة الثالثة بتوقيت جرينتش.

وفيما يلي التشكيل المتوقع للنصر أمام بيرسبوليس:-
حراسة المرمى: براد جونز
خط الدفاع: عبد الله مادو، مايكون، سلطان الغنام، عوض خميس
خط الوسط: عبد الله الخبيري، عبد المجيد الصليهم
خط الوسط الهجومي: جونزالو مارتينيز - عبد الفتاح عسيري، خالد الغنام
خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله

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