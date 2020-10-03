موعد مباراة تشيلسي وكريستال بالاس بالدوري الانجليزي

يستضيف ملعب ستامفورد بريدج مباراة نارية تجمع بين فريق تشيلسي ونظيره كريستال بالاس، اليوم السبت الموافق 3 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.





ويسعى تشيلسي لتحقيق نتيجة إيجابية أمان كريستال لمثالحة جماهيرة، بعد هزيمته الأخيرة أمام توتنهام بركلات الترجيح، في إطار دور الـ16 من كأس رابطة المحترفين الإنجليزي، وذلك بعدما سقط في فخ التعادل أمام فريث وست بروميتش ألبيون بثلاثة أهداف لمثلهما، في الجولة الماضية من البريميرليج.





وعلى الجانب الأخر تعرض كريستال بالاس إلى هزيمة قاسية على يد إيفرتون بهدفين مقابل هدف، في الجولة الثالثة من البطولة.





وستقام المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، والثانية والنصف ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، والساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت الإمارات، وفي تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحًا بتوقيت جرينتش.





ويتواجد فريق تشيلسي المركز التاسع من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 4 نقاط، فيما يأتي كريستال بالاس في المركز السادس برصيد 6 نقاط.



