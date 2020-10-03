ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباريات الجولة الخامسة

يتقاسم 6 لاعبين صدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز بعد مرور 4 جولات من عمر المسابقة المحلية للموسم الحالي 2020-2021، وقبل إنطلاق منافسات الجولة الخامسة والتي تبدأ اليوم السبت، الموافق 3 أكتوبر.





ويتساوي السداسي جيرارد مورينو وباكو الكاسير لاعبا فياريال، وماكسيمليانو جوميز نجم فالنسيا، وانسو فاتي لاعب برشلونة، وخوسيه لويس موراليس لاعب ليفانتي واياجو اسباس لاعب سيلتا فيجو بتسجيل كل منهما 3 أهداف ويتقاسمون صدارة الترتيب.





وإليكم ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباريات الخميس في البطولة:-

1- جيرارد مورينو (فياريال) 3 أهداف

2- ماكسيمليانو جوميز (فالنسيا) 3 أهداف

3- اياجو اسباس (سيلتا فيجو) 3 أهداف

4- باكو ألكاسير (فياريال) 3 أهداف

5- لويس موراليس (ليفانتي) 3 أهداف

6- انسو فاتي (برشلونة) 3 أهداف

7- أوناي لوبيز (أتليتك بلباو) هدفين

8- ويليام كارفالو (ريال بيتيس) هدفين

9- لويس رودريجز (خيتافي) هدفين

10- لويس سواريز (أتليتكو مدريد) هدفين

وستقام اليوم السبت، 5 مباريات في افتتاح الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني ، حيث يلتقي بلد الوليد مع إيبار، وأتليتكو مدريد يستضيف فياريال، ويواجه ويسكا نظيره إلتشي، بينما يصطدم فريق ريال سوسيداد بنظيره خيتافي، وفالنسيا يواجه ريال بيتيس.



