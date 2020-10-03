تعرف على ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراتي برشلونة وريال مدريد

السبت 03/أكتوبر/2020 - 04:28 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
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تنطلق اليوم السبت، منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لموسم 2020 – 2021 وستقام 5 مباريات، حيث يلتقي بلد الوليد مع إيبار، وأتليتكو مدريد يستضيف فياريال، ويواجه ويسكا نظيره إلتشي، بينما يصطدم فريق ريال سوسيداد بنظيره خيتافي، وفالنسيا يواجه ريال بيتيس.

وتستكمل مباريات الجولة الخامسة يوم الأحد، ويواجه ألافيس نظيره أتليتك بلباو، وأوساسونا مع سلتا فيجو، بينما يحل فريق ريال مدريد ضيفا على نظيره ليفانتي في تمام الرابعة مساءا، ويلتقي قادش مع غرناطة، وتختتم منافسات الجولة بمواجهة برشلونة مع نظيره إشبيلية في تمام التاسعة مساءًا.

ويتصدر ترتيب الدوري الإسباني حاليا فريق خيتافي برصيد 7 نقاط متفوقا بفارق الأهداف عن فالنسيا وريال مدريد وفياريال، بينما يحتل فريق برشلونة المركز الخامس برصيد 6 نقاط.

وإليكم جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل انطلاق مباريات الجولة الخامسة من البطولة:-
1- خيتافي 7 نقاط
2- فالنسيا 7 نقاط
3- ريال مدريد 7 نقاط
4- فياريال 7 نقاط
5- برشلونة 6 نقاط
6- إشبيلية 6 نقاط
7- ريال بيتيس 6 نقاط
8- قادش 6 نقاط
9- غرناطة 6 نقاط
10- ريال سوسيداد 5 نقاط
11- سلتا فيجو 5 نقاط
12- أتليتكو مدريد 4 نقاط
13- ليفانتي 3 نقاط
14- أوساسونا 3 نقاط
15- أتليتك بلباو 3 نقاط
16- ويسكا 3 نقاط
17- إلتشي 3 نقاط
18- بلد الوليد نقطتين
19- إيبار 1 نقطة
20- ألافيس 1 نقطة

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