أحمد السقا يكشف عن أصدقائه المقربين في الوسط الفني

السبت 03/أكتوبر/2020 - 05:47 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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كشف الفنان أحمد السقا، عن أصدقائه المقربين في الوسط الفني، مؤكدا بأنه تجمعه صداقة قوية بين الفنان مجدي كامل.

وقال السقا خلال لقائه مع الأعلامية مني الشاذلي في برنامجها "معكم" المذاع عبر فضائيه cBc"إن من ضمن دفعتى كان مجدى كامل وأحمد حلمى ومحمد سعد ورامز جلال وغيرهم كنا شلة واحدة.

وأضاف: "مجدى كامل تحديدًا ابن بطن أمى وعشرة عمرى، وأنا كان معايا زمان عربية سيات صغيرة وهو مكنش بيعرف يسوق وكان لازم يجى يسوق عربيتى ونعمل حادثة كل مرة".

وتابع: "أنا ورامز جلال قد بعض باليوم وهو عشرة عمر وسنين، وكان مقفول عليه أوى ووالدته كانت بتخاف عليه أوى وكنت كل يوم أعدى عليه ألاقى مامته عملاله الساندوشات وناكلها أنا وهو بقى طول اليوم، هو طول عمره طيب بس شقى شوية والأيام دى عدى جامد في الشقاوة".



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