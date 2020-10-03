داليدا خليل تشعل إنستجرام بإطلالة أنيقة

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شاركت الفنانة اللبنانية داليدا خليل، محبيها مجموعة من الصور الجديدة والتي ظهرت من خلالها بفستان أنيق خطفت به الأنظار.



واعتمدت داليدا الألوان الزاهية المبهجة خلال إطلالتها وسط الأشجار، وظهرت بتسريحة شعر بسيطة غير متكلفة ولملمته للخلف، ما أضفى على الإطلالة جمالا ورقي.



وكانت داليدا خليل قد حققت نجاحا كبيرا من خلال مسلسل سر والذي تم إعادة عرضه خلال السباق الرمضاني المنصرم.



يذكر أن فريق عمل مسلسل سر يعكف على التحضير لموسم جديد بعد نجاح الأول، وقد علم "الفجر الفني" من مصادره الخاصة أن النجمة اللبنانية داليدا خليل لن تشارك فيه.

