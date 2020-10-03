ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد مباريات "الجمعة"

السبت 03/أكتوبر/2020 - 04:21 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
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أقيمت يوم الجمعة، مباراتين ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2019 – 2020، حيث فاز فريق الإنتاج الحربي على نظيره حرس الحدود بنتيجة 3 – 1 في المباراة التي جرت بينهما على ستاد "المكس" بالإسكندرية.

بينما انتزع فريق الإسماعيلي تعادلا قاتلا من فريق سموحة بنتيجة 1-1 في المباراة التي جرت بينهما مساء الجمعة، على ستاد الإسماعيلية.

بتلك النتائج ارتفع رصيد الإنتاج الحربي إلي 39 نقطة بالمركز التاسع ودخل لمنطقة الأمان في جدول ترتيب الدوري، بينما وصل الإسماعيلي للنقطة 35 بالمركز العاشر، وسموحة 44 نقطة بالمركز الخامس، وحرس الحدود تأزم موقفه بجدول ترتيب الدوري بعدما توقف عند 30 نقطة في المركز السادس عشر.

وإليكم جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد مباريات "الجمعة" في الجولة 31 من البطولة المحلية:-
1- الأهلي 79 نقطة.
2- الزمالك 64 نقطة.
3- بيراميدز 57 نقطة.
4- المقاولون العرب 52 نقطة.
5- سموحة 44 نقطة.
6- انبي 44 نقطة.
7- المقاصة 40 نقطة
8- الاتحاد السكندري 38 نقطة.
9- الإنتاج الحربي 37 نقطة
10- الإسماعيلي 35 نقطة
11- الجونة 34 نقطة
12- طلائع الجيش 34 نقطة.
13- نادي أسوان 34 نقطة.
14- المصري 33 نقطة
15- وادي دجلة 31 نقطة.
16- حرس الحدود 30 نقطة.
17- نادي مصر 20 نقطة.
18- طنطا 18 نقطة.

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي قد حسم لقب بطولة الدوري الممتاز للمرة 42 في تاريخه والخامسة على التوالي بعد خسارة غريمه التقليدي الزمالك أمام فريق أسوان بنتيجة 1-0 في لقاء الجولة الثامنة والعشرين وقبل 6 جولات على انتهاء البطولة.

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