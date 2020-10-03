خاص| "الفجر الفني" يكشف تفاصيل مسلسل "DNA" لـ دانييلا رحمة ومعتصم النهار.. وهذا موعد انتهاء تصويره

السبت 03/أكتوبر/2020 - 04:27 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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أعلنت إحدى شركات الإنتاج عن التحضير لعمل درامي جديد يجمع بين النجمين معتصم النهار ودانييلا رحمة، حيث قامت الشركة بنشر الصور الأولى لهما من كواليس المسلسل والذي يحمل عنوان DNA، وهو مؤلف من 10 حلقات، وسيعرض قريباً.

وعلم "الفجر الفني" من مصادره الخاصة أن العمل يناقش قصة غريبة جدا حدثت في الواقع منذ زمن قديم، وأحدثت ضجة بالرأي العام.

وأضاف أن هذا العمل سيكون جديد من نوعه في عالم الدراما ويجمع بين نجمين وهما دانييلا رحمة ومعتصم النهار.

وكشفت مصادرنا أن المسلسل تم تصوير أحداثه منذ شهر ومازال فريق العمل يستكمل باقي المشاهد على أن ينتهي التصوير خلال أسبوعين.

يذكر أن مسلسل DNA من بطولة كلًا من معتصم النهار ودانييلا رحمة وعمار شلق وشاشا دحدوح ونخبة من النجوم، ومن إخراج المثنى الصبح وتأليف ريم حنا.




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