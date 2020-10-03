كريمة: غياب فقه الأسرة أهم أسباب العنف بين الأزواج

السبت 03/أكتوبر/2020 - 03:49 ص
أحمد كريمة
أحمد كريمة
شيماء حسن
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استنكر أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، ظاهرة العنف بين الأزواج، مؤكدًا أن غياب فقه الأسرة وضعف الوازع الديني أهم أسباب العنف بين الأزواج.

وقال "كريمة" في اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" المذاع على الفضائية الأولى المصرية أن الزواج شراكة اجتماعية، فقال الله سبحانه وتعالى "وجعلنا بينكم مودة ورحمة لتسكنوا إليها".

وأضاف أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى في خطبة الوداع بالنساء وقال "استوصوا بالنساء خيرًا"، مستطردًا: "الرسول عند احتضاره وقبل انتقاله إلى الدار الآخرة قال نفس العبارة وهو ما يؤكد على مكانة المرأة في الإسلام".

وفيما يتعلق بانتشار ظاهرة ضرب الزوجات لأزواجهن استشهد كريمة بالسيدة خديجة أم المؤمنين وكيف أنها لم ترفع صوتها على النبي يومًا ولم تسبب له الأذى.

وطالب أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الزوجات بأن يتخذوا من السيدة خديجة مثلًا لهم، ومن الرسول قدوة وكيف قال أن الضرب يكون بالسواك بمعنى ألا يكون مبرحًا أو يسبب الأذى.

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