كارول سماحة تفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن فيلمها "بالصدفة"

السبت 03/أكتوبر/2020 - 04:00 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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فاجأت النجمة اللبنانية كارول سماحة، محبيها بمفاجاة جديدة حول أول أفلامها "بالصدفة"، والذي عرض في عدد من الدول العربية نهاية العام الماضي، حيث سيشارك في المهرجانات الدولية.

وعلقت كارول منذ قليل عبر حسابها الرسمي على تويتر وقالت "حصريًا سعيدة بتلقي هذا الخبر الرائع، الفيلم اللبناني بالصدفة سيشارك في مهرجانات دولية.. انتظروا المزيد من الأخبار".

وكانت كارول سماحة، قد احتفلت بالعرض الخاص للفيلم أكتوبر الماضي، في حضور نجوم الفن والإعلام.

وهذا الفيلم يشهد أولى بطولات كارول السينمائية، كما أنه يعد أول فيلم للمخرج باسم كريستو، ويشارك في بطولته بديع ابو شقرا، وتأليف الكاتبة كلوديا مرشليان.

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