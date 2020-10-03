نجم الأهلي مطلوب في أوروبا

السبت 03/أكتوبر/2020 - 03:33 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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تحدث عبدالرحمن إسماعيل، وكيل اللاعبين، عن حقيقة العروض المقدمة لمحمد مجدي أفشة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء في الموسم الجديد.

وقال عبدالرحمن إسماعيل عرابي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " أفشة يمتلك عرض خليجي وأخر من أوروبا".

وأتم: " سيلتك ورينجرز مهتمان بقفشة وينتظر عرض سعودي للرحيل عن الأهلي".

ويذكر أن سيواجه الأهلي نظيره المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة ال 31 من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 4 أكتوبر على ستاد القاهرة الدولي.



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