موقف إيفونا من العودة للدوري المصري

السبت 03/أكتوبر/2020 - 03:32 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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تحدث عبدالرحمن إسماعيل، وكيل اللاعبين، عن حقيقة موقف الجابوني ماليك إيفونا من العودة إلى الدوري المصري من جديد.

وقال عبدالرحمن إسماعيل عرابي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " إيفونا لاعب حر حاليًا، ويمتلك عرضين رسمين في مصر".

وعن حقيقة عودته للنادي الأهلي، أشار: "إيفونا يعشق الأهلي والجماهير تجبه وهو ليس غريبًا عن النادي ولكن لا يمكن الكشف عن العروض في الوقت الجاري".

ويذكر أن ماليك إيفونا كان مهاجم للنادى الأهلي موسم 2015/2016 وتألق بشدة مع القلعة الحمراء خلال تلك الفترة.

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