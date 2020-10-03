الصحة تستجيب لحالة الطفل عمار الذي يحتاج لزراعة رئتين (فيديو)

قال المتحدث الرسمي باسم لوزارة الصحة، إن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد فور اطلاعها على الاستغاثة التي نشرها والد الطفل عمار على مواقع التواصل الاجتماعي أمرت بالاستجابة الفورية لهذا الحالة.





وأضاف المتحدث الرسمي باسم لوزارة الصحة في اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" المذاع على الفضائية الأولى المصرية أنه تم التواصل مع مستشفى طنطا لإعداد تقرير مفصل عن حالة عمار، وسيتم عرضه على لجنة من كبار الأساتذة المتخصصين لتحديد حالة عمار وما إذا كان بحاجة إلى زراعة رئتين من عدمه.





وأشار إلى أنه فور انتهاء عمل اللجنة سيتم ترتيب جميع الإجراءات لسفر الطفل إلى فرنسا لتقلي العلاج على نفقة هيئة التأمين العامة، موضحًا أن هناك لجنة مسئولة عن التعامل مع الحالات الإنسانية سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام أو الصحافة وفور تلقي الطلبات يتم الاستجابة الفورية والتواصل مع الحالة.





وكان وجه محمد صلاح، والد الطفل عمار، الذي يحتاج إلى زراعة رئتين رسالة استغاثة إلى القيادة السياسية بعدما ساءت حالة ابنه منذ أغسطس الماضي.





وقال: "ابني عمار محجوز منذ 31 أغسطس بعدما شعر بخنقة وعدم قدرته على التنفس وضربات قلبه كانت سريعة، وروحت به مستشفى طنطا الجامعي، والدكاترة قولي إن حالته اتحسنت".



