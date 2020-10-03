ردا على رمضان صبحي.. هيثم عرابي يشيد بموقف ثنائي الأهلي

السبت 03/أكتوبر/2020 - 03:26 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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قال هيثم عرابي، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي سابقًا، إن أحمد الشيخ، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، دفع 2 مليون جنيه من أجل اللعب في الأهلي.

وأكد هيثم عرابي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "هناك لاعبون يدفعون من جيبهم للتوقيع والانتقال إلى النادي الأهلي".

وتابع: "هنا موقف أخر من حسين الشحات وهو رفض شنطة فلوس من أجل الانتقال والتوقيع للنادي الأهلي".

وسيواجه الأهلي نظيره المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة ال 31 من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 4 أكتوبر على ستاد القاهرة الدولي.



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