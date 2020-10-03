شعيب: فايلر رحل عن الأهلي لظروف شخصية

السبت 03/أكتوبر/2020 - 03:25 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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تحدث شعيب، المدرب المساعد بالجهاز الفني السابق للنادي الأهلي بقيادة رينيه فايلر، عن أسباب رحيل رينيه فايلر عن القلعة الحمراء.

وأكد شعيب في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " فايلر رحل عن الأهلي لظروف شخصية ولتأجيل مباريات افريقيا".

وتطرق شعيب في حديثه عن تعاقد الأهلي مع الجنوب إفريقي موسيماني خلفًا للسويسري رينيه فايلر.

وقال مساعد فايلر: "موسيماني مدرب جيد للغاية واعتقد أنه سيحقق نجاحات مع النادي الأهلي في الفترة المقبلة".



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