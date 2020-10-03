أحمد زاهر برفقة أسرته من كواليس لقائه في "صاحبة السعادة"





شارك الفنان أحمد زاهر جمهوره صورة عائليه له من ضيافة برنامج "صاحبة السعادة " مع أسعاد يونس ، ومن المقرر عرض الحلقة الإثنين المقبل.وعلق على الصورة وكتب : "مظهر مميز لعائلتنا الكاملة مع إسعاد يونس".ومن المُقرر أن يتحدث أحمد زاهر خلال اللقاء عن أعماله المقبلة ونجاح مسلسل البرنس الذي شارك به هذا العام ، وتجربته بفيلم 'زنزانة7' وعلاقته ببناته وزوجتهوفي سياق آخر، شارك الفنان أحمد زاهر في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "البرنس"، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، محمد علاء، رحاب الجمل، نجلاء بدر، أحلام الجريتلي، أحمد داش، ريم سامي، علاء زينهم، عبد العزيز مخيون، دنيا عبد العزيز.والجدير بالذكر أن أحمد زاهر يُعرض له حاليًا بالسينمات فيلم"زنزانة 7"، وهو بطولة أحمد التهامي، نضال الشافعي، إيمي إسلام، منة فضالي، ومجموعة مميزة من النجوم، والفيلم من إخراج إبرام نشأت.