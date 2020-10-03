رياح مثيرة للأتربة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس السبت

السبت 03/أكتوبر/2020 - 03:24 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
Advertisements
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 3 أكتوبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس السبت نهارًا
- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس حار على جنوب سيناء، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.
- طقس حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة قد تنشط على مناطق من جنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

طقس السبت ليلًا
- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية.
- طقس لطيف على شمال الصعيد.
- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية:
- أمطار خفيفة (20% تقريبًا) على مناطق متفرقة من جنوب السواحل الشمالية الشرقية.
- أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا (20% تقريبًا) على مناطق متفرقة من جنوب الصعيد قد يصاحبها نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة.

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- يتأثر شمال البلاد حتى شمال الصعيد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان الموسمي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طقس اليوم طقس درجة الحرارة درجات الحرارة بوابة الفجر الفجر الطقس

أخبار تهمك

تطورات صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

رياح مثيرة للأتربة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس السبت

منذ ساعة الا ربع

بعد إصابته بكورونا.. رسالة عاجلة من ترامب للأمريكيين

منذ أقل من ساعة

موسيماني يطلب ضم 3 صفقات من صن داونز لتدعيم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

ليس صالح جمعة..موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

وزيرة التضامن تُعلن بشرى سارة لـ المسنين (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

كيف سيكون تشكيل الأهلي مع موسيماني ؟

منذ حوالي 12 ساعة

بتكتيك 4-4-2.. تعرف على تشكيل الأهلي تحت قيادة موسيماني

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يكشف تفاصيل رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يتراجع عن كبرى صفقاته.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

الوداد المغربي يهدد صفقة الأهلي الذهبية

منذ حوالي 9 ساعات

بالأسماء.. بيراميدز يستقر على رحيل 6 لاعبين في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يفاجئ مهاجم الأهلي بقرار خاص

منذ حوالي 14 ساعة

مرتضى منصور يحسم مصير فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يزف بشرى سارة لنجم الفريق المعار

منذ حوالي 8 ساعات

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

الآن

تصويت

الأكثر قراءة
03:15 ص

بعد إصابته بكورونا.. رسالة عاجلة من ترامب للأمريكيين

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

03:02 م

بالأسماء.. بيراميدز يستقر على رحيل 6 لاعبين في الميركاتو الصيفي

10:30 م

موسيماني يفاجئ مهاجم الأهلي بقرار خاص

02:37 م

ليس صالح جمعة..موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

08:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟