ياسمين صبري برفقة زوجها أبو هشيمة في أحدث ظهور للثنائي بـ "إنستجرام"





شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.وظهرت ياسمين بالصورة برفقة زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، فيما بدت ياسمين جميلة وأنيقة كعادتها بإطلالة كلاسيكية ووضعت ميكب خفيف يبرز جمالها مال ملامحها.وحظيت الصورة بتفاعل الكثير من قبل متابعيها ومن أبرز التعليقات "ربنا يحفظكم ويسعدكم".وشاركت "ياسمين" في السباق الرمضاني في بطولة مسلسل "فرصة تانيه" مع مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم ، ياسمين صبري، دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، إدوارد ، محمود البزاوى، محمد جمعة وتميم عبده، هبة عبد الغنى، سارة الشامي، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، وعدد آخر من الفنانين.