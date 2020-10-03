حمادة هلال يرقص في حفل ملكات وملوك الأطفال ويقدم عددا من أغنياته الشهيرة (صور)





احيا الفنان حمادة هلال حفل ملكة وملك جمال الأطفال والتي اقيمت بمسرح الزمالك اليوم وهي أول مسابقة متخصصة في مصر.





وقدم حمادة عدد من أغانيه الشهيرة منها "بحبك اكتر حغجة، وجمالها اوه لا لا، ومش هقول، كما حرص حمادة على الترحيب بالفنانة راندا البحيري ومنى ممدوح الذي حرصوا على التواجد لحضور الحفل.





وصعدت راندا على المسرح وقال حمادة انه عمل معها منذ ان كانوا صغارا في اغنية " كل ما افكر فيك".





وقد تم تتويج كل من الاطفال التالي اسمائهم بلقب ملك وملكة جمال الاطفال محمد حسين محمد، واسيل ابراهيم احمد، وتالين حسن محمود، وجودي سعد حسن، وصالح جمعه عبد الستار، وعبد الرحمن محمود علي، وعلي سلامة احمد، وعمر مراد عبد العزيز، وملك احمد ماهر.





استضاف الحفل الذي بدأ من الخامسة مساء نخبة من المتخصصين في المجال الطبي للأطفال و مشاهير التواصل الأجتماعي والفنانين و نجوم المجتمع، وتضمنت الفقرات أفتتاحية بكلمة القاها دكتور عزت سامي رئيس المهرجان والتي قال فيها "أن المهرجان وفكرته هي الأولى من نوعها التي بتم تنفيذها بهذا الحجم والشكل الاحترافي في مصر على الإطلاق حيث جرت التصفيات لمدة عام كامل بين أكثر من ٧٠٠ طفل وصولًا إلى النهائيات التي أهلت ثمان متستبقين لاحتلال المراكز المختلفة من وصيف ووصيفة إلى مراكز ثانية ثم التتويج بلقب ملك وملكة جمال الأطفال".

كما أضاف أن دعم الاطفال من أولوياتها والطفولة بشكل أساسي وخصوصا بعد الاقبال الشديد من الأطفال وذويهم والتعاون الحثيث من الجهات المختلفة لذلك سنعمل علي تنمية هذا المهرجان خلال السنوات الخمس القادمة، واختتم كلمته بتوجيهه الشكر للفريق الضخم الدي نفذ وصاحب وأشرف على هذا الحدث معتبرًا إياهم شركاء نجاح.





المعروف أن الحفل كان من المفترض إقامته في مارس الماضي، ولكن تم تأجيله بسبب الكورونا مما جعل إدارة المهرجان تؤجل التصفيات النهائية وحفل الختام وتوزيع الجوائز للظروف التي مر به العالم، بالرغم من إنها بدأت المسابقة في الخامس من ديسمبر العام الماضي وكان من المقرر أن تستمر فعاليات المهرجان لمدة لا تزيد عن المائة يوم، وعلي مدار عام كامل أقيمت المسابقة لاختيار الأطفال من بين الآلاف الذين تقدموا للمشاركة، وأستمرت فترة التصفيات لأكثر من 300 يوم.



