الشرنوبي يتألق بـ"قلبي ارتاح" في حفل زفاف أمير شاهين بحضور نجوم الفن (فيديو)

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تألق الفنان محمد الشرنوبي، بأغنية "قلبي ارتاح" في حفل زفاف الفنان امير شاهين وزوجته منة جاب الله بحضور عدد كبير من نجوم الفن منهم منة شلبي وهاني سلامة وليلي علوي وعدد آخر وكبير من نجوم الفن.



وبدأ حفل زفاف الفنان أمير شاهين، بعقد قرانه علي منة جاب الله، فيما حضر عقد القران الفنان هاني سلامة ومحمد الشرنوبي، والمنتج أحمد عبدالعاطي، وآخرون.



وجلست إلهام شاهين شقيقة أمير بجواره وكذلك أيمن شاهين شقيقه الأكبر.



ويحتفل أمير شاهين بزفافه اليوم على منة جاب الله بعد أقل من شهر على الخطوبة.



واحتفل أمير بداية الشهر الماضي بخطوبته بالساحل الشمالي في حضور عدد محدود من المقربين، بينهم هالة صدقي وهنا شيحة.







