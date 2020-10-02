تعرف على أولى مباريات موسيماني مع الأهلي في الدوري

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 11:45 م
بوابة الفجر
على شحاتة
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يبدأ المدرب الجنوب أفريقي بيتسيو موسيماني المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، مشواره مع القلعة الحمراء عندما يستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة قوية ستجمع بين الأهلي والمقاولون العرب، وذلك في الجولة 32 من الدوري المصري الممتاز 2020.


ومن المقرر أن  مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب في الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز يوم الأحد القادم 4 أكتوبر 2020، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.


يذكر أن الأهلي أعلن انهاء التعاقد مع السويسري رينيه فايلر بسبب عدم وضوح موقفه من التجديد وكانت مباراة الترسانة هي المباراة الاخيرة له مع الفريق.

ترتيب الدوري المصري الممتاز :-

1- الأهلي 79 نقطة.
2- الزمالك 64 نقطة.
3- بيراميدز 57 نقطة.
4- المقاولون العرب 52 نقطة.
5- انبي 44 نقطة.
6- سموحة 44 نقطة.
7- المقاصة 40 نقطة
8- الاتحاد السكندري 38 نقطة.
9- الإنتاج الحربي 37نقطة
10- طلائع الجيش 34 نقطة.
11- نادي أسوان 34 نقطة.
12- الإسماعيلي 35 نقطة.
13- الإنتاج الحربي 34 نقطة
14- الجونة 34 نقطة.
15- المصري 33 نقطة
16- وادي دجلة 31 نقطة.
17- حرس الحدود 30 نقطة.
17- نادي مصر 20 نقطة.
18- طنطا 18 نقطة.

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