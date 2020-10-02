أمير منطقة جازان يتفقّد محافظة أبو عريش

قام الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان مساء اليوم الجمعة، بزيارة تفقدية لمحافظة أبو عريش، وذلك في إطار الجولات التي يقوم بها لمختلف محافظات ومراكز المنطقة.





واستهل الجولة بزيارة سد وادي جيزان، مستمعا لشرح مفصل من مدير عام فرع البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس محمد بن علي آل عطيف، حول سد وادي جازان والخدمات التي يقدمها وبقية سدود المنطقة في تخزين وتوفير المياه والاستفادة منها في مجالات الزراعة والشرب بعد تنقيتها، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة وسبل تعزيزها لجذب المستثمرين وتفعيل الجوانب الزراعية والسياحية والاستفادة من مقومات السدود ومميزاتها بما يعود بالنفع على المنطقة.

واستقبل أمير منطقة جازان خلال الجولة محافظ أبو عريش محمد بن هادي الشمراني وعدد من مشايخ القبائل، مطلعا سموه على الخدمات المقدمة للأهالي والمشروعات الجاري تنفيذها واحتياجاتهم من الخدمات والمشروعات التنموية في مختلف المجالات والسبل الكفيلة بتنفيذها وفق الخطط المعدة لها وتذليل الصعوبات كافة التي قد تعترض البعض منها، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين بالمحافظة والمراكز والقرى التابعة لها، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

حضر الجولة وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر، وأمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان.