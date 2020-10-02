تعرف على مواعيد مباريات ريال مدريد بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 11:31 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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أقيمت مساء أمس، اللجمعة، قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2020/2021 فى العاصمة السويسرية جينيف.

وأسفرت القرعة عن وجود ريال مدريد فى المجموعة الثانية والتى ضمت كل من ريال مدريد الإسباني- شاختار دونيتسك الأوكراني- انتر ميلان الإيطالي- بروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

وقسمت الفرق الـ32 على أربعة مستويات قبل إجراء القرعة حيث وزعت هذه الفرق على المجموعات الثمانية بواقع فريق واحد من كل مستوى من المستويات الأربعة في كل مجموعة.

وتقام مباريات ريال مدريد في دور المجموعات بدوري الأبطال في المواعيد التالية بالشهور الثلاثة المقبلة:

21 أكتوبر:

ريال مدريد - شاختار دونيستك، 6:55 مساءً.

27 أكتوبر:

بوروسيا مونشنجلادباخ - ريال مدريد، 9 مساءً.

3 نوفمبر:

ريال مدريد - إنتر ميلان، 9 مساءً.

25 نوفمبر:

إنتر ميلان - ريال مدريد، 9 مساءً.

1 ديسمبر:

شاختار دونيستك - ريال مدريد، 6:55 مساءً.

9 ديسمبر:

ريال مدريد - بوروسيا مونشنجلادباخ، 9 مساءً.


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