تعرف على مواعيد مباريات ريال مدريد بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا





أقيمت مساء أمس، اللجمعة، قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2020/2021 فى العاصمة السويسرية جينيف.





وأسفرت القرعة عن وجود ريال مدريد فى المجموعة الثانية والتى ضمت كل من ريال مدريد الإسباني- شاختار دونيتسك الأوكراني- انتر ميلان الإيطالي- بروسيا مونشنجلادباخ الألماني.





وقسمت الفرق الـ32 على أربعة مستويات قبل إجراء القرعة حيث وزعت هذه الفرق على المجموعات الثمانية بواقع فريق واحد من كل مستوى من المستويات الأربعة في كل مجموعة.





وتقام مباريات ريال مدريد في دور المجموعات بدوري الأبطال في المواعيد التالية بالشهور الثلاثة المقبلة:



