البترول: توسعت مصانع البتروكيماويات خطة قومية

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 11:22 م
بوابة الفجر
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قال حمدي عبد العزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، إن مصر مؤهلة بشدة للعب دور مركز الطاقة في المنطقة، مشيرًا إلى أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز في سبتمبر عام 2018 ولولا أزمة جائحة كورونا وتدني الأسعار العالمية لكانت صدرت على مستوى العالم كله.

وأضاف "عبد العزيز" في اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" المذاع على "الفضائية الأولى المصرية" أن مصر سيكون لها دور كبير باعتبارها من أهم مصادر الطاقة التقليدية، مؤكدًا أن صناعات الغاز سيكون لها تأثير كبير لصالح المواطن المصري وتقليل عجز الميزانية.

وأشار إلى أن مصر توسعت في مصانع البتروكيماويات باعتبارها خطة قومية، موضحًا أن هناك مشروعين في العلمين والمنطقة الاقتصادية بتكلفة تصل إلى 14 مليار دولار في هذه الصناعات، وكذلك هناك 11 مشروعًا بتكلفة 17 مليار، مؤكدًا أن هذه الصناعات ستصب في صالح المواطن والاقتصاد المصري.

وفي تصريحات سابقة قال المتحدث الرسمي لوزارة البترول، إن قطاع البترول جزء أساسي من الشعب المصري، ويعمل على توفير الطاقة اللازمة للمواطنين والقطاع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن قطاع البترول يتواجد في كل مناطق الجمهورية.

وأضاف "عبد العزيز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني عبد الرحيم، في برنامج "أحلام مواطن"، المذاع على قناة "المحور"، مساء اليوم الاثنين، أن قطاع البترول له دور مهم في قطاعات كثيرة مثل التعليم والاقتصاد والصحة، إلى جانب الخدمات المقدمة للمواطنين للمحروقات والغاز.

وتابع: "قطاع البترول وشركاته يقومون بجهد كبير ومهمة وطنية لخدمة كافة فئات المجتمع المصري ويعتبر درع الأمان للمواطنين ضد أي من تسول له نفسه الإساءة لمصر بجانب القوات المسلحة المصرية والشرطة والتي تؤمن بشكل كامل كافة المنشآت البترولية العامة للدولة".

وأوضح أن قطاع البترول يعمل على زيادة الخدمة المجتمعية في جميع المناسبات؛ خاصة المناطق التي تعمل فيها قطاع البترول أو المناطق الأخرى القريبة من القطاع البترولي.

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